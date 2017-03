Sinestetica - Doppia Coppia - Contrordine

Il collage non è come il disegno, perché presuppone una selezione di figure già formate, né come la fotografia, perché il suo oggetto non è reale ma visionario. Nel collage la realtà viene scomposta e ricomposta, muta di significato e costruisce nuovi sistemi di senso. Nei loro collage, Anna Riciputo e Antonio Laruffa immaginano il proprio mondo, selezionando attentamente i frammenti dall'inesauribile repertorio di immagini che la contemporaneità ci offre, per astrarli dal loro contesto di origine e disporli con cura in nuove composizioni, dotarli di un senso diverso. In questo carosello carnevalesco ma raffinatamente equilibrato, Anna, catanese ospite di Roma ma brasiliana in pectore, ci svela come in un sogno la sua immagine di "casa", accorciando la prospettiva fra la quotidianità dell'abitare pop e l'imponenza dell'archeologia siciliana. Antonio, catanese di nascita, milanese di adozione e gran viaggiatore, sceglie invece il silenzio della superficie bianca per far reagire chimicamente pochissimi oggetti, che si contaminano e si deformano generando in vitro nuovi linguaggi ed esplorando i molteplici interessi dell'autore. Punto di contatto fra i due è l'ironica violazione del sacta sanctorum dell'architettura siciliana, rappresentato dal tempio magnogreco: Anna ne completa le vestigia doriche e corinzie con architetture moderne e contemporanee, mentre Antonio prende spunto dagli ordini antichi per inventare quelli del futuro. Il risultato è un doppio ordine di opere, che si contrappongono offrendo uno spunto di riflessione sui possibili usi architettonici della tecnica del collage e sulle sue possibilità di prefigurazione, in un gioco colto e divertente di citazioni, rimandi e rispecchiamenti. ANNA RICIPUTO: http://www.sinesteticaexpo.com/artisti/anna-riciputo/ ANTONIO LARUFFA: http://www.sinesteticaexpo.com/artisti/antonio-laruffa/ --------------------------------------------------- Alle 19:00 Anna e Antonio si confronteranno in un testa a testa che si preannuncia già come imperdibile. Spiegheranno i loro lavori e il loro percorso insieme a noi di Sinestetica. --------------------------------------------------- Domenica 12 Marzo ore 18:00 Ex Galleria Via Baccina 66, Monti, Roma INGRESSO LIBERO info@sinesteticaexpo.com www.sinesteticaexpo.com

