Sinergie in Musica, Ensemble Gli Allegri in concerto

Lunedì 23 Dicembre 2019 ore 19, presso l’Antico Oratorio dell’Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma, l’Ensemble Gli Allegri eseguirà un concerto dal titolo "SINERGIE IN MUSICA".

Due violini, Adalberto Muzzi e Stefania Viri, una viola (Philip Sutton), un violoncello (Antonio Sommese),una chitarra (Daniele Massimi), e percussioni (Luigi Beccafichi), animeranno l’atmosfera del prossimo Natale con melodie d’intensa suggestione: Fiocco, Boccherini, Bach, Joplin, Albeniz, Vivaldi.

I musicisti ci accompagneranno in un viaggio musicale unico, per farci sfiorare dalle note tra i colori già accesi delle festività, percorrendo con passo lieve i sentieri del cuore. La voce recitante, per un commento introduttivo alla Ritirata di Madrid sarà quella di Patrizia Iovine.

L’evento si svolgerà lunedì 23 Dicembre alle ore 19:00 presso l’Antico Oratorio in Via di Pietra 70, alle spalle della Chiesa Bartolomeo ed Alessandro dei Bergamaschi di Piazza Colonna.

Ingresso libero sino ad esaurimento posti.