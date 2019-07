Sinapsi, Festival delle Avanguardie multimediali

Sinapsi, il Festival delle Avanguardie Musicali sta per fare ritorno a Roma, all'ombra della Piramide Cestia. Dal 29 agosto all’8 settembre il Polo Museale ATAC, infatti, aprirà le porte al futuro tra vecchi tram e treni d’epoca.

Il Festival delle Avanguardie Multimediali

Undici sere d’estate, per un totale di undici eventi: si svilupperà in questo modo il nuovo Festival delle Avanguardie Multimediali nel cuore della Capitale. Musica, performance, installazioni, workshop, e tante altre sorprese.

Sinapsi s. f. [dal gr. σύναψις «collegamento», der. di συνάπτω «congiungere» (comp. di σύν «con» e ἅπτω «unire»)]

Il futuro ci spaventa, ma lo ricerchiamo in continuazione. Ed è proprio questo futuro, queste avanguardie che Sinapsu Fest vuole celebrare. Il Festival è pronto ad atterrare al Polo Museale ATAC, sul finire dell'estate, come un rito di unione multisensoriale, tra musica, installazioni, aree interattive, workshop e tecnologie avanzate: il tutto accompagnato da postazioni bar e aree food per trascorrere al meglio la serata.

Sinapsi Fest: attività e spazi allestiti

Live

Dj Set

AV Performance

Installazioni Digitali

Area Lounge Interattiva

Orto Urbano

Area Game

Laboratorio Bambini

Workshop

Drink & Food

Info & Prenotazioni

sinapsifest@gmail.com