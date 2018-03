Sinaltra in concerto presso il Charity Café

Venerdì 30 marzo l’appuntamento è al Charity Cagé con i Sinaltra, quartetto, sempre alla ricerca di un sound unico, che propone durante i loro concerti rivisitazioni originali di canzoni rock, brani del cantautorato internazionale e classici Standard Jazz: il tutto contraddistinto da arrangiamenti mai scontati. La band nasce nel 2014 dalla spinta creativa del batterista Marco Calderano, che cura gli arrangiamenti, e del cantante Danilo Ramon Giannini.



Questa sintesi di suoni, ritmi e atmosfere consente ai Sinaltra di raggiungere un pubblico vasto ed eterogeneo, passando con naturalezza dallo 'Speakeasy' al Jazz Club, da locali dallo stile contemporaneo ad ambientazioni classiche e vintage. Nel 2017 esce il primo EP della band 'With the L in the middle'.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22.00

Ingresso con prima consumazione 8 euro



Line-up

Danilo Ramon Giannini, Voce

Vittorio Solimene, Piano

Alessandro Del Signore, Contrabbasso

Marco Calderano, Batteria