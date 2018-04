Sin volver la cara: itinerario di immagini sonore e flamenco

Sin volver la cara, il nuovo spettacolo della compagnia Algeciras, nasce dall’esigenza di trattare temi attuali attraverso la musica del flamenco che si pone non solo come cifra stilistica ma anche come fenomeno culturale che per sua stessa natura è il risultato di influenze legate anche alle migrazioni che hanno portato all’incontro di culture diverse.



“Senza voltarsi”, lasciando alle spalle ciò da cui ci si separa, portandone memoria, iniziare un nuovo percorso e dare vita ad una nuova realtà. In Sin volver vengono descritte le emozioni che immaginiamo pervadano gli esseri umani nelle diverse occasioni di separazione: dalla tradizione, dalla madre, dall’amore, dalla propria terra.



All’interno dello spettacolo convivono contaminandosi diverse forme di musica e di espressione. Una storia, insomma, ricca di separazioni e di ritorni, di viaggi, di ricchezza che appartiene al grande tesoro culturale del Mediterraneo. L’andata ed il ritorno (la ida y vuelta) possono avere tregua solo quando ciascuna cosa trova la propria collocazione, il naturale approdo, dopo tanto vagare, ad una condizione migliore.