Il 19, 20 e 21 ottobre 2019, presso il Salone delle Fontane, Via Ciro il Grande 10/12 (EUR) dalle ore 10.00 alle 20.30, avrà luogo la VIII edizione di “Simposio, trionfo del gusto”. Saranno presenti aziende d’eccellenza del panorama italiano che presenteranno e faranno degustare i loro prodotti. L’evento sarà rivolto principalmente agli operatori commerciali di Roma e provincia, ai ristoratori ed agli appassionati del settore.



Circa 300 aziende condivideranno le loro eccellenze con un pubblico di professionisti, in banchi di assaggio, in un ambiente esclusivo spazioso e importante: il Salone delle Fontane www.salonedellefontane.com



Tre giorni da trascorrere in convivialità e serenità, tra sapori e profumi, dove si incontreranno Storia, Tradizione e Futuro dell’enogastronomia.



Verranno organizzati seminari tematici, degustazioni guidate e verticali di vino per rendere magica una giornata all’insegna del Gusto; Cooking show da parte di chef e gelatieri dell’associazione Gelatieri per il Gelato e dimostrazioni in real-time valorizzeranno i prodotti delle aziende espositrici.

Quest’anno nella programmazione dei cooking show, saranno presenti anche Chef Stellati. Durante la manifestazione ci sarà il “Campionato del Salame” e la “Gara di Barman” a cura dell’Accademia delle 5T e Simposio. La manifestazione vedrà la partecipazione di aziende di cibo, del vino, birra e dei distillati in un percorso emozionante e razionale, all’insegna dell’analisi sensoriale.

Tra i molti appuntamenti, segnaliamo:

premiazione delle 100 eccellenze di “Simposio” del territorio regionale laziale;

convegno organizzato insieme a Frascati Scienza e Università di Tor Vergata dal titolo

"Quella sostenibilità che lega Cibo e Paesaggio";

seminario sul pane a cura di Marco Bocchini dell’associazione Castelli Romani Food and Wine e il prof. Fabio Bruni di UniRoma3 e il prof. Giuseppe Nocca dal titolo “Buono… come il Pane”;

seminario sull’olio dal titolo “Il NuovoEvo, nuovi gusti e nuove virtù dell'olio Extravergine di oliva” a cura del dott. Maurizio Saggion Presidente Fondazione Italiana Sommelier Emilia-Romagna;

sul vino a cura di esperti del settore;

analisi sensoriale del gelato a cura del dott. Roberto Lobrano Presidente dell’ass. Gelatieri per il Gelato;

seminario alla scoperta dei formaggi a cura dell’ONAF di Roma;

analisi sensoriale del cibo a cura dell’agronomo Marco Greggio;

“Pantelleria L’isola del tesoro” a cura dell’Accademia delle 5T.



Negli ultimi anni, numerosi locali nuovi ed accoglienti hanno visto la luce nella nostra città, ad opera di persone appassionate e attente alla qualità dei prodotti, per questo ci sentiamo di aiutare il comparto a crescere, rendere possibile lo scambio di contatti e favorirne i rapporti commerciali, aiutare a capire, raccogliendo all’interno dei nostri eventi, l’intero panorama italiano di eccellenze enogastronomiche.



Questo è lo spirito attraverso il quale la famiglia De Ventura da anni si adopera per la crescita e lo sviluppo delle aziende Italiane nella Capitale, e nello stesso modo favorire la conoscenza di prodotti altamente qualitativi.