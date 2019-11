Simone Weil, concerto poetico di e con Ilaria Drago

Infunzione e Linea Artistica presentano “Simone Weil” concerto poetico. E' compreso un buffet anche per vegetariani e vegani. Prenotazione obbligatoria.



SIMONE WEIL

testi ed elaborazione poetica di Ilaria Drago

con Ilaria Drago voce-live electronics

musiche originali e sonorizzazioni di Marco Guidi



A poco più di cento anni dalla sua nascita, il corpo e la voce di Ilaria Drago e la musica di Marco Guidi mettono in scena il potente, ineguagliabile ritmo del cuore e del pensiero della donna che fu definita un miracolo dell'anima e della coscienza umana e uno degli ingegni più alti e puri di ogni tempo.



“Ho bisogno di passare fra gli uomini e confondermi con loro. Devo conoscerli ed amarli per come sono, se così non è, anche il mio amore non è... “ (S.Weil).



Attraverso la rilettura in forma contemporanea di una delle più grandi pensatrici, filosofe e poetesse del secolo scorso, la Compagnia Ilaria Drago presenta un progetto in forma di concerto-poetico utilizzando strumentazioni elettroniche dal vivo (live electronics), musica e rielaborazioni drammaturgiche, capaci di rendere la performance di lettura coinvolgente e fruibile. La forma che prende il concerto poetico è quella di una lunga lettera, l'ultima che si "ascolta ma non si legge" e che Simone scrive al suo unico amico e confidente, Padre Perrin, ripercorrendo le tappe principali della sua breve vita.

La voce di Ilaria Drago si intreccia, si costruisce e corre parallelamente, alle note, suoni, rumori del musicista e compositore Marco Guidi, creando un unicum significante. Il tutto partendo dal pensiero e dalle parole di Simone Weil e dal lavoro di mediazione, rielaborazione, riscrittura che Ilaria Drago ha attuato su di esse.

La musica di Marco Guidi è frutto di un’attenta ricerca di tutte quelle sonorità tipiche di certi contesti, ma anche evocative di stati emozionali: i canti dei lavoratori, i cori di bambini ebrei, i bombardamenti e gli aerei, le catene di montaggio... Suoni questi che hanno permesso di aprire uno spazio dove tutti possono riconoscere qualcosa della propria storia o memoria, perché, non identificando lo spazio geograficamente si può immaginare che uno spaccato di guerra o di fabbrica possa diventare ed essere ambiente comune a tutti in ogni tempo.



* tutte le voci registrate nelle basi dello spettacolo sono di Ilaria Drago e Marco Guidi

*per "live eletronics" s'intendono elaborazioni vocali eseguite dal vivo e improvvisate che interagiscono con le basi preregistrate.



ILARIA DRAGO

E' un’artista indipendente e una delle maggiori interpreti del teatro italiano contemporaneo.



Definita «un’artista eretica, dura e pura», «appartata e potentissima […] posseduta dal “suo” teatro, cui dà vita senza reticenze», a caratterizzarla è un linguaggio scenico poetico, spesso visionario, che si avvale di una lunga ricerca vocale che tesse la parola alla musica, o fa della parola stessa una piccola variazione musicale strettamente legata al significare delle emozioni. Voce, corpo, parola, emozione indissolubili dettano e distinguono la linea poetica dell’artista che è anche autrice dei suoi spettacoli.



Ilaria Drago studia e ricerca una pedagogia e un teatro che possano risvegliare ciò che nell'essere umano vi è di più autentico, accendendo domande e scartando, in teatro come nella vita, modelli preconfezionati o inutili cliché. Lavora da anni sul femminile cercando la radice della sua forza al di là delle convenzioni, degli stereotipi e di ogni abuso. Lavora ogni giorno nel tentativo di creare una coscienza risanata - sua, degli attori e del pubblico - e uno sguardo differente, capace di ricostruire mappe della realtà lontane dalla schiavitù mediatica, radicate nella verità del proprio sentire e nell’esperienza viva di rapporti umani onesti e responsabili.



Questo è ciò che per lei dovrebbe racchiudere il rito di un teatro sapiente: un atto politico quotidiano, necessario a svelare il gioco e a far cadere il velo di certe false credenze che l’ipnosi collettiva oggi intride di paura, odio, solitudine e falsi dèi. Un teatro che possa - con la sua forza rituale - innestarsi nella polis, suggerendo e coltivando resilienza.



APERTURA PORTE (ore 20.15)

SPETTACOLO (ore 20.45)



INGRESSO con Tessera Arci

Contributo €25



COCKTAIL BAR

Aperitivo

Cena buffet (inclusa nel prezzo)



INGRESSO RISERVATO AI SOCI TESSERATI ARCI 2019- 2020



Non sei ancora tesserato e desideri farlo a Infunzione?

REGISTRATI online tramite il form

(qui: https://portale.arci.it/preadesione/in-funzione/)

dopo aver letto lo #Statuto dell'Associazione;

RITIRA la Tessera all'ingresso, versando il contributo annuale.



RINNOVI:

Se in passato ti sei già registrato e tesserato a Infunzione,

potrai rinnovare la tua Tessera direttamente all'ingresso, senza doverti registrare di nuovo.

Se invece in passato ti sei registrato presso un altro circolo Arci, per rinnovare la tua Tessera a Infunzione è necessario seguire la stessa procedura di Registrazione dei nuovi soci.



Il costo è di €5 e ha validità da Ottobre 2019 a Settembre 2020



INGRESSO senza tessera Arci

Tessera Arci + contributo €30



La Tessera ARCI è valida in tutti i Circoli Arci d'Italia,

e dà diritto a numerose convenzioni!!



(Puoi anche registrarti direttamente all’ingresso, ma si preferisce la richiesta online per non creare disordine)



Info e prenotazioni:

f.fenati@libero.it

+39 3477196864



Associazione Culturale #InFunzione

Via Pietralata 157 - Roma

#InFunzioneLive

COME ARRIVARE:

http://bit.ly/InFunzione-DoveSiamo



INFO MOBILITA'

Parcheggio in strada

Car sharing by car2go

Scooter sharing by eCooltra Italia

Metro B Pietralata - Atac 211