Crash[A]Live presenta: Simone Sartini live al Crash Roma martedì 29 ottobre (aperitivo dalle 18 / cena + spettacolo ore 20:30). Free entry, prenotazione consigliata.

Simone Sartini, nasce a Roma il 4 marzo 1984. Cresciuto in Sabina, terra dalla quale ha sempre preso ispirazione per i suoi brani. Prima di iniziare a scrivere canzoni ha fatto parte di diverse cover band sia come cantante che come tastierista.



Nel 2006 suona con gli Eskaloska, band Sabina che vede la prestigiosa collaborazione di alcuni componenti del Banco Del Mutuo Soccorso (Francesco Di Giacomo, Pierluigi Calderoni e Rodolfo Maltese). Nel 2012 inizia il suo vero percorso da autore grazie alla band Il Sinfonico e L'Improbabile Orchestra con la quale si esibirà in giro per l'Italia in luoghi come il Circo Massimo, l'autodromo di Imola, Piazza del Popolo toccando punte di 50.000 spettatori.



Premiato dal MEI (Meeting etichette indipendenti) nel 2015 come miglior voce emergente nella categoria giovani. Nella sua lunga esperienza live ha aperto concerti di artisti del calibro di: Bandabardò, 99 Posse, Edoardo Bennato, Meganoidi, Kutso, Il Muro del Canto, Roberto Billi, Area765, Modena City Rambles, Marlene Kuntz, Riccardo Sinigallia, Diaframma e molti altri. Ad ottobre 2018 partecipa al Talent "Dallo stornello al Rap" su Rai 2 Live classificandosi al secondo posto con il brano RuGiada.



CRASH [A]Live è un percorso tra progetti artistici di particolare intensità, che muove i suoi passi al Crash, un salotto informale in stile industriale rivisitato nel cuore del quartiere Trieste a Roma. Crash [A]Live è oltrepassare confini.



Crash [A]Live è il momento in cui l’artista supera il presente e affianca la dimensione comunicativa a quella creativa, imprimendo diverse espressioni di sé nella memoria di chi ascolta.



Crash [A]Live è sopravvivere al tempo. Crash [A]Live è il luogo dove le vibrazioni sonore trascendono le distanze create dai filtri della tecnologia, invitandoci a entrare in contatto con le nostre emozioni più profonde. Crash [A]Live è essere vivi.



Crash Roma Vibes & Wines è drink, food, musica dal vivo, aperitivo, cena, dopocena, cocktails, mixology e anche proposte vegane e vegetariane.



Il meglio dell'eccellenza enogastronomica del territorio, tra innovazione e buona tradizione. La tradizione del gusto, quello genuino di un tempo, si rinnova rivoluzionando il concept di degustazione e ospitalità.



I prodotti tipici locali che celebrano ed esaltano la memoria del territorio, riscoprono una nuova anima fatta di innovazione e sperimentazione. Un incontro scontro scandito a ritmo del crash, il piatto della batteria che in musica chiude una fase musicale e ne apre un’altra, definisce rotture e cambiamenti.



Crash Roma è aperto tutti i giorni dalle 18:00 all' 01:00 . Via San Marino 47/b (Piazza Istria) . Tel: 320.0954655 / 329.4794382 . Contatti: www.crashroma.it