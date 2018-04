Simone Nobile Blues Band in concerto al Charity Café

Blues, Energia e Passione sono le caratteristiche della Blues Band di Simone Nobile che offrono un repertorio Old Style ma sempre originale nei Groove Chicago Style, West Coast & Swing. La band sarà in concerto al Charity Cafè sabato 14 aprile che ogni sabato ospita il grande blues con band importanti che gravitano nel circuito capitolino e nazionale.



Da 15 anni nel panorama Italiano Simone Nobile è un Autodidatta virtuoso che vanta diverse collaborazioni come il figlio di Muddy Waters "Mud Morganfield" in Italia per con 3 Tour, 2 Dischi con il grande Roberto Ciotti e varie in dischi del panorama Blues Italiano e Americano.



"Whats Up " il suo primo Disco nel 2009 con la Band Romana "The Caldonians Blues Band" da lui fondata nel 2003 con cover anni '50 e brani originali. Da 2 anni con il nuovo quartetto per dare al pubblico Blues misto vecchi suoni anni '50 con il quale sta preparando il nuovo disco con brani originali.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione



Line-up

Simone Nobile, voce & armonica

Alex Orelli, chitarra

Light Palone, basso

Lorenzo Francocci, batteria