Simone Nebbia live dar Ciriola al Pigneto

DOMENICA 14 Gennaio dalle ore 20.00 lo storico locale romano dar Ciriola ospiterà nella sua cucina della nonna l'artista e cantautore romano Simone Nebbia in duo con Claudio Toldonato.

<< Quando mio padre era ragazzino in famiglia prima che uscisse di casa, appena dopo pranzo o dopo cena, gli mettevano in tasca una ciriola "sia mai te venisse fame". Eccola, la base della cultura da queste parti: il pane, più precisamente, 'na ciriola. Per cui su questo palco d'angolo dentro Dar Ciriola le mie canzoni stanno come se ogni volta che esco di casa quel pane me lo portassi in tasca. Le faremo in due e infatti c'è scritto in duo. Con Claudio Toldonato, all'altra chitarra. E un'altra ciriola in tasca >>.



DOMENICA 14 Gennaio

Dalle 20.00 fino a tarda notte

Info e prenotazioni tavoli

Dar Ciriola Via Pausania, 2 [Pigneto]

06 2170 2636

www.darciriola.it