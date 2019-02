Simone Cristicchi all'Auditorium Parco della Musica

All’ Auditorium Parco della Musica di Roma- Sala Sinopoli, domenica 19 maggio, organizzato da Ventidieci, il concerto di Simone Cristicchi, l’artista che ha incantato il pubblico del Festival di Sanremo con 'Abbi cura di me': Premio Sergio Endrigo alla Miglior Interpretazione e Premio Giancarlo Bigazzi (conferitogli dai Professori dell’Orchestra del Festival) per Miglior Composizione Musicale.

Simone Cristicchi è tornato sul palco più “emozionante” d’Italia, dove vinse con la meravigliosa “Ti Regalerò Una Rosa” e che negli anni ha saputo trattare argomenti importanti, spinosi, poco o mai affrontati, con delicatezza, ma anche con ironia e sardonico sarcasmo.

Simone Cristicchi, artista a tutto tondo

Simone Cristicchi è un artista a tutto tondo: musicista, compositore, autore, attore oltre che Direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo, con un grande talento per le arti grafiche.Tutte queste sfumature creeranno uno spettacolo perfetto per illuminare la prossima estate musicale, tra location di rara bellezza, con parole e suoni che tesseranno trame sulle quale appoggiarci uno spicchio di vita.

L’8 Febbraio, nella giornata dedicata ai duetti sanremesi che lo ha rivisto al fianco di Ermal Meta,è stato pubblicato (su etichetta Sony Music) Abbi cura di me, antologia di successi contenente due brani inediti.

Biglietti in vendita da giovedì 28 FEBBRAIO su ticketone.it