Simone Cristicchi al Museo delle civiltà per la Festa dei Musei

Il Museo delle Civiltà in occasione della #FestadeiMusei2017 "racconterà l'indicibile" di una storia controversa ricostruita attraverso oggetti, documenti e cimeli conservati in gran parte presso il Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari e che hanno ritrovato la luce per la prima volta dopo oltre cento anni. È la complessa storia di Davide Lazzaretti, il Messia dell'Amiata, figura emblematica e visionaria, per alcuni vera e propria guida spirituale e martire della libertà di religione, attorno alla quale il Museo ha composto per la prima volta in Italia un'importante esposizione di rara qualità che ne ricostruisce e documenta tutti gli aspetti, religiosi, storico-sociali e antropologici. Una storia che il prossimo 20 maggio troverà un ulteriore momento di narrazione, prima della chiusura della mostra, nelle parole di un attento cantore dell'indicibile, Simone Cristicchi che porterà in museo il suo spettacolo DAVID LAZZARETTI, L'ULTIMA PROCESSIONE - Mistero, coincidenze e simboli del Cristo dell'Amiata. 20 maggio 2017 MUSEO DELLE CIVILTÀ - Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, Piazza Marconi 8, ore 20.00 - ingresso € 1,00 - fino ad esaurimento posti SIMONE CRISTICCHI presenta DAVID LAZZARETTI, L'ULTIMA PROCESSIONE Mistero, coincidenze e simboli del Cristo dell'Amiata Chi era veramente David Lazzaretti? Da dove scaturisce la simbologia che utilizza? Quali interrogativi lasciano la sua esistenza e la sua morte? Dopo la sua fortunatissima tournée teatrale, il cantautore e scrittore Simone Cristicchi propone l'evento speciale "David Lazzaretti: l'ultima processione": conferenza/spettacolo che vuole essere approfondimento e indagine sul Cristo dell'Amiata. Attraverso la lettura di documenti, testimonianze dell'epoca, brani tratti dal romanzo "Il Secondo figlio di Dio" e video-proiezioni, si cercherà di fare luce su un uomo straordinario e misterioso che da 140 anni non smette di affascinare e interrogarci. Uno spettacolo di e con Simone Cristicchi Angelo Generali - luci; Andrea Balducci - audio; Andrea Cocchi - videoproiezioni; Riccardo Corso - chitarra.

Gallery