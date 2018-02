Simona Mangiapelo alla Libreria I Trapezisti con “Di nessuno”

Roma. “Incontri Letterari di Giovedì”: il 15 febbraio alle ore 18.15, nell’ambito della rassegna organizzata da Stefania De Matola, blogger di n7ruedegrenelle, in collaborazione con la Libreria I Trapezisti (via Laura Mantegazza, 37), si terrà la presentazione del romanzo “Di nessuno” (Alter Ego), esordio nella narrativa di Simona Mangiapelo. Reading a cura di Giovanni Lucchese.



È possibile dannarsi per un po’ di felicità? Forse sì, ed è proprio quello che succede a Elisa, la protagonista del romanzo di Simona Mangiapelo. Elisa perde il controllo, rinuncia alla propria famiglia, la tradisce, a causa della passione che prova per Alessandro, l’uomo che le è entrato nel cuore, in testa, nel corpo.

Ma tante sono le cose che Elisa non sa, tante e tremende, che scoprirà nel peggiore dei modi. Violenza chiamerà violenza, dolore chiamerà dolore. Per poi ricominciare là dove tutto era stato interrotto.



Nata in provincia di Roma, dove vive e lavora come farmacista, Simona Mangiapelo ha vinto il concorso letterario della rivista “Confidenze” (Mondadori) con il racconto “La notte di San Lorenzo”. Altri suoi racconti sono stati pubblicati in antologie per SensoInverso Edizioni e Historica Edizioni. Scrive articoli per il magazine online “Le città delle donne”. Ha seguito un corso di scrittura della Scuola Holden e frequentato la Scuola Omero.