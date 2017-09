Silvia Salemi in concerto: live gratis a Testaccio

Dopo dieci anni di assenza torna Silvia Salemi con un album tutto nuovo: "23", uscito pochi mesi fa e che segna il raggiungimento sia della sua maturità artistica ma anche personale. Silvia Salemi sarà in concerto al Festival dell'Unità il 23 settembre 2017.

Silvia Salemi concerto a Roma

Come descrive Silvia stessa, questo è un disco 'concreto, onesto, sia suonato che con synth, che contiene 10 brani di cui 8 inediti e due chicche: un nuovo arrangiamento di "A Casa Di Luca", che quest'anno compie 20 anni, e una nuova versione orchestrale di "Silence", in rappresentanza dei sei album che ho fatto in passato.

Il sound è quello che avrei sempre voluto sentire, quando invece, in passato, ho fatto dischi suonatissimi. Adesso, invece, ho la necessità di cercarmi il suono, di trovare esattamente ciò che sto cercando, con quel determinato groove". Con questa nuova consapevolezza, la cantautrice e conduttrice è pronta a calcare nuovamente la scena per un live imperdibile.