Silvia Manco Trio in "Night O'day" live al Charity Café

Un concerto interamente dedicato a una figura carismatica e imprescindibile del vocal jazz: Anita O’Day. Dai primi ingaggi nelle orchestre di Gene Krupa, Woody Herman, Stan Kenton, Cal Tjader e Marty Paich alla consacrazione da solista con le incisioni per la prestigiosa etichetta Verve: l’approccio sicuro e spregiudicato al canto e al repertorio, lo straordinario senso dello swing e dell’improvvisazione, il fraseggio intriso di bebop nel quale riecheggiano i riff delle sezioni fiati delle grandi orchestre dell’era dello swing, le ballad rese con commozione da una voce screziata e piena di sfumature mutevoli hanno fatto di Anita O’Day un’icona del jazz, unica e originale.



La sua lunghissima carriera, durata fino al 2005, anno in cui tornò con l’album Indestructible! , toccò senza dubbio il suo vertice nell’indimenticabile performance del ’58 al Newport Jazz Festival, contenuta nel film documentario Jazz on a Summer's Day. Corteggiata anche dal cinema, ha rivestito più volte anche ruoli da attrice; nel 2007 il documentario sulla sua vita, Anita O'Day: The Life of a Jazz Singer è stato premiato al Tribeca Film Festival. When sunny gets blue, That old feeling, Tea for two, Let’s face the music and dance, Sweet Georgia Brown, Peel me a grape, Pick yourself up, Sing sing sing, Honeysuckle rose, The ballad of the sad young men, Peanut’s vendor, Four brothers, Anita’s blues.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione

Info: 06.47825881



Line-up

Silvia Manco, Piano & Voce

Francesco Puglisi, Contrabbasso

Matteo Bultrini, Batteria