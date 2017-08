Silvia Manco Trio in concerto: tributo a Geri Allen

Mercoledì 23 agosto alle ore 21.00, alla Casa Internazionale delle Donne concerto in esclusiva per la rassegna Diva’s Jazz del Silvia Manco Trio. Durante la serata sarà presentato “Feed the Fire, a grateful tribute to Geri Allen”; il progetto originale, che la band ha ideato per la rassegna romana del jazz al femminile, è dedicato alla pianista statunitense recentemente scomparsa.

Silvia Manco (piano e voce), accompagnata da Francesco Puglisi al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria, traspone in musica la sua ammirazione per Geri Allen, pianista originale e capace di creare composizioni che sfuggono a qualsiasi definizione o classificazione. In un contesto musicale dominato dalla tradizione afro-americana, da Thelonious Monk a Mary Lou Williams, passando per Cecil Taylor e Bud Powell, Geri Allen è stata in grado di riconoscere i suoi maestri ma, allo stesso tempo, distaccarsene per tracciare itinerari compositivi propri. Di Allen si ricorda l’instancabile ricerca di nuove sonorità, l’eleganza e la purezza di esecuzione, i capisaldi che l’hanno resa un punto di riferimento per generazioni di musicisti.

Il Silvia Manco Trio nasce nel 2002 con l’obiettivo di cercare un suono raffinato e, contemporaneamente, ben radicato nella tradizione jazz, seguendo le orme del Nat "King" Cole trio e dei gruppi guidati da Shirley Horn, Ray Brown e Blossom Dearie. Nel 2006 il Silvia Manco Trio è vincitore del premio "Porsche Jazz", mentre l’anno seguente arriva l'album d'esordio dal titolo "Big city is for me", pervaso da atmosfere beat e bossa nova. "Afternoon songs", invece, è il secondo album della band che esce nel 2010 e si avvale della collaborazione di altri musicisti, tra cui Roberto Gatto, Fabio Zeppetella, Dario Deidda, Daniele Tittarelli e Giovanni Falzone. Nel 2012 esce “Casa Azul”, album ispirato alla vita di Frida Kahlo a cui partecipa il sassofonista Maurizio Giammarco, eseguendo tre delle sei tracce originali del disco.