Silvia Manco Trio in concerto al Charity Café

Il trio di Silvia Manco sarà in concerto al Charity Café venerdì 2 febbraio per propone un omaggio alla figura della pianista Geri Allen scomparsa prematuramente lo scorso giugno. Geri Allen è stata un punto di riferimento per molti musicisti alla ricerca di una strada alternativa tra l’avanguardia e la tradizione. Il suo pianismo di matrice percussiva, la ricerca costante e audace di un sound difficilmente classificabile fanno di Geri Allen un personaggio che sfugge alle definizioni.



Attraverso un approccio rispettoso di questo afflato di libertà Silvia Manco con il suo piano trio ripercorre la scia luminosa dell’artista attraverso un repertorio che spazia dalle composizioni originali ai brani ai quali Geri Allen ha impresso un marchio indelebile, riproponendo anche alcuni momenti essenziali della sua carriera che l’hanno vista al fianco di musicisti del calibro di Betty Carter, Charles Lloyd, Ornette Coleman, Charlie Haden, Paul Motian.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione



Silvia Manco Trio

Feed The Fire, A Grateful Tribute to Geri Allen

Silvia Manco, Piano & Voce

Francesco Puglisi, Contrabbasso

Valerio Vantaggio, Batteria