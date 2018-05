"Pop Heart": un viaggio nel mondo della canzone d'autore

Venerdì 25 maggio 2018 alle 21.30, Silvia Barba e Silvia Manco presentano “Pop Heart”, all’interno dello spazio “Linea” del MAXXI. Le due interpreti sono accompagnate sul palco da Francesco Pierotti al contrabbasso e Charles Burchell alla batteria.



“Pop Heart” è un viaggio, spontaneo e trasversale, nel mondo della canzone d’autore, italiana e internazionale, che passa da Prince a Stevie Wonder, da Luigi Tenco a Meg. Il progetto nasce da un’idea di Silvia Barba e Silvia Manco, provenienti da esperienze diverse ma accomunate dalla passione per la forma-canzone, per le melodice che parlano al cuore in modo diretto, che ispirano ed emozionano tutti.



Silvia Barba ha vissuto per anni tra Roma e Parigi, dove si è laureata in Produzione Cinematografica. Ha organizzato il “Michel Petrucciani Live Tribute” a Roma nel 2013, e ha curato l'edizione del DVD omonimo prodotto da PMI e Jando Music per Feltrinelli. È vocalist e autrice dei testi del duo basso e voce BassVoice Project, che condivide da 10 anni con Pippo Matino, con tre album all’attivo (“Bassvoice Project”, “Love and Groove Live al The Place” e “Dallaltrapartedellaluna”). Autrice e presentatrice su Jazz Channel e Radio Jazz Channel, per due anni ha collaborato come speaker nel programma Soundcheck su Radio 24, condotto da Gegè Telesforo. Come cantante, attraversa i generi, privilegiando la canzone d’autore, che interpreta con autenticità e minimalismo i testi che sceglie di cantare.



Silvia Manco, pianista, cantante, compositrice, autrice e arrangiatrice di origini salentine, ha collaborato con importanti musicisti, tra i quali Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Gegé Telesforo, Dario Deidda e Fabio Zeppetella, per citarne alcuni. Ha inciso a suo nome gli album “Big city is for me”, “Micca Club Records 2007-Afternoon songs”, “Nuccia Records 2010”, “Casa Azul Dodicilune” 2012). Alcuni suoi brani sono entrati in colonne sonore per il cinema (Fandango: “La vita facile” del 2011 e “Io viaggio da sola” del 2013), per fiction televisive e spettacoli teatrali.



Jazzin’ Linea è una nuova rassegna di jazz sotto la direzione artistica di Susanna Stivali, è in corso ogni venerdì di marzo, aprile e maggio all’interno di “Linea”, il nuovo AMERICAN BAR del MAXXI. La rassegna descrive le linee che raccontano il migliore Jazz italiano contemporaneo, le linee degli incontri tra grandi musicisti, quelle dei nuovi progetti e presentazioni di cd. Dal 9 marzo, Jazzin' Linea è in linea con il jazz, con il gusto e con gli incontri.

Jazzin' Linea è organizzato da Linea e da Muovileidee Associazione Culturale.



Formazione:

Silvia Barba, voce

Silvia Manco, pianoforte e voce

Francesco Pierotti, contrabbasso

Charles Burchell, batteria



Venerdì 25 maggio 2018, ore 21:30

“Linea” Ristorante

MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma

Via Guido Reni 4-8

Infoline 06 9432 0661

Prenotazioni 347 829 1015

Email: eventi@lineaetypo.it

Ingresso concerto

concerto e prima consumazione: 15 euro



Pagina Facebook

https://www.facebook.com/jazzinlinea