VENERDI’ 29 SETTEMBRE 2017, ore 19.30

Lian Club

Lungotevere dei Mellini



Silicon Drinkabout è una comunità globale di startup alimentata da eventi locali. Ogni città è gestita da volontari appassionati, alimentati dal loro amore per portare le persone a creare relazioni significative, faccia a faccia che vanno oltre una rete professionale. Per la prima volta Silicon Drinkabout approda a Roma. Nel primo incontro si parlerà di innovazione, fintech, start up e realestate.



A sponsorizzare l'evento sarà Walliance, startup innovativa nello sviluppo di piattaforme per l’equity crowdfunding dedicate, per prima in italia, all’immobiliare. Con Walliance, piccole e medie imprese e fondi d’investimento possono raccogliere capitale alla fonte, direttamente dall’investitore, che diventa poi socio. L'azienda garantisce supervisione, pianificazione e approvazione dei progetti proposti, offrendo inedite opportunità d'investimento ai risparmiatori e canali preferenziali agli offerenti per far decollare il proprio progetto.



https://silicondrinkabout.com/rome

https://www.walliance.eu/