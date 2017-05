Silent Servant lo sperimentatore techno creativo all'Ex Dogana

Una notte con una doppia anima. Il 5 maggio dalle ore 23:00 all'Ex Dogana di San Lorenzo si alterneranno da una parte Silent Servant un vero e proprio anello di congiunzione con la storia della musica 80s e la techno odierna, mentre nel cortile si potrà ballare al ritmo di post-punk, new-wave, synth rock con hit dai Joy Division ai Cure, dai New Order ai Depeche Mode.

Ospite della serata Silent Servant lo sperimentatore techno creativo, il cui esordio risale agli anni’90 che approccia al suono e all’estetica visuale in modo organico ed armonico. Insieme ai dj Luciano Lamanna e Cosimo Damiano, la notte dell'Ex Dogana si tingerà di ebm, synth e tutto l'universo elettronico, dall'epopea di Detroit fino ai giorni nostri, passando anche per la scena rave. (Ingresso 10€ )

Con un biglietto cumulativo per la serata, inoltre, sarà possibile visitare fino all'una Artfutura-Creature Digitali per immergersi nel mondo visivo dei suoi artisti d'avanguardia. Tra sculture cinetiche che creano olografie galleggianti, campi magnetici che generano forme di ferrofluido dinamiche, esperienze audiovisive in cui sperimentare proiezioni virtuali sconosciute Artfutura-Creature Digitali fino al 10 settembre all'Ex Dogana, propone in mostra le ultime frontiere della rappresentazione artistica digitale, come animazione computerizzata, video games ed effetti speciali.