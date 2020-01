Silent Poets di Compagnie EZ3 al Teatro Vascello

Due serate all’insegna della danza contemporanea, nate dalla collaborazione di due realtà solide nel settore: Mp3 Project di Michele Pogliani e la Compagnia Ez3 di Ezio Schiavulli, che si alterneranno sul palcoscenico del Teatro Vascello di Roma, il 21 e il 22 gennaio. Questo sodalizio artistico è nato diversi anni fa dallo scambio reciproco dei due coreografi, sempre attenti a sensibilizzare il pubblico con tematiche sempre attuali e ricercate, modellandosi in fieri.



21 GENNAIO 2020

ALETHES - di Luca Della Corte/Michele Pogliani

Teatro Vascello - Roma, ore 21.00



Un progetto remastered firmato da Michele Pogliani e Luca Della Corte dal titolo Alethès, composto da due lavori coreografici che partono, entrambi, dal testo di Michel Foucault Mal fare, dire vero - Funzione della confessione nella giustizia. Corso di Lovanio (1981).

Che cos’è o dove abita la verità? Quali forme assume nella contemporaneità, e – ammesso siamo pronti ad ascoltarla – quali strumenti abbiamo per comprenderla e farla nostra? E ancora, se consideriamo il processo tecnologico come momento in(e)volutivo che si esprime (anche) attraverso la produzione-acquisizione di “false verità” come “il profilo” o “il selfie”, come e in che misura è possibile parlare di verità? Questi sono alcuni interrogativi da cui si dipanano le due “indagini coreografiche” in stretto dialogo fra loro e immaginate come due “enunciati contraddittoriamente possibili” sui concetti di confessione e di «veridizione», ovvero l’atto di dire la verità e i processi che determinano la produzione e l’assorbimento della verità stessa.





22 GENNAIO 2020

SILENT POETS - di Ezio Schiavulli

Teatro Vascello - Roma, ore 21:00



La Compagnia Ez3 si esibirà mercoledì 22 con Silent Poets l’ultima creazione del coreografo Ezio Schiavulli. Si tratta di un processo coreografico elaborato pensando alle patologie delle personalità borderline e ispirato ai poeti maledetti: Baudelaire, Verlaine, Janis Joplin, Jimmy Hendrix e Pier Paolo Pasolini. La costruzione coreografica nasce dall’archetipo del labirinto, concepito come uno spazio limitato, immaginario, astratto, un luogo di incontro, di visioni collettive e di bisogni individuali. Un gioco iniquo, al quale partecipano personalità estreme che reagiscono in maniera reazionaria ad uno spazio definito, claustrofobico, geometrico, disfacendo la simmetria.



INFO

Teatro Vascello 06 5881021 - 06 5898031 - promozione@teatrovascello.it

Agenzia Propaganda tel. 335 6956054 – propaganda@agenziapropaganda.it

Compagnie Ez3 – 3396499947 - promozione@ezioschiavulli-compagnie.com



PREZZI

20 euro per i 2 spettacoli

15 euro biglietto intero

10 euro ridotto per studenti e over 65