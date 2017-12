Silent Disco al WeGil

SILENT NIGHT è una serata imperdibile, un'occasione unica per ballare in modalità silent all'interno di una location nel cuore di Trastevere, scambiarsi gli auguri di natale, incontrare gli attori della collecting Artisti 7607, e conoscere il WE GIL, il nuovo Hub creativo nel cuore di Roma



Siete mai stati ad un Silent Disco? E' arrivato il momento di provarlo, tre situazioni musicali ascoltabili in cuffia a vostra scelta!

In apertura musica e parole live di a cura di ARTISTI 7607 con la partecipazione di Michele Riondino.



Durante la sera sarà possibile visitare la mostra di Steve Mc Curry , “Leggere”.

https://www.facebook.com/events/399191740501314/?ti=icl



>> h.21:30 start #LIVEMUSIC CHRISTMAS Night, con Valentina Correani, Marco Giuliani e con la partecipazione di Michele Riondino, a cura d ARTISTI 7607



>> H.22:30 #Start #Silent #Night



>> ▶ RED Line (House/HipHop/Soul/Revival): Gianluca Sportelli

>> ▶ GREEN Line ( Electronic Music): @frida

>> ▶ BLUE Line (Electroswing/Balkan/Anni'90/Rock'n'Roll/Trash): Michele Moii Aka Ziganviolin From Zigancafé Musicshow Project



Cuffia > 5€ con prenotazione EVENTBRITE / 7€ Senza prenotazione