I Signori Barbablù al Teatro Manzoni

Edoardo Siravo e Miriam Mesturino in I SIGNORI BARBABLU’

Con

Lucia Ricalzone, Maria Cristina Gionta e Pierre Bresolin

di Gerard Verner

Regia Silvio Giordani



TEATRO MANZONI ROMA

Dal 28 Novembre 22 dicembre



In un cottage della campagna inglese arrivano i nuovi affittuari: due coniugi non più giovanissimi freschi di matrimonio. Si sono sposati appena conosciuti: il cosiddetto colpo di fulmine! L’isolamento della casa circondata dal bosco, solo i rumori della natura, nessun villaggio nelle vicinanze, sembrano presagire una bella e rilassante luna di miele. Ma è bene essersi sposati in fretta? Non sarebbe stato meglio approfondire la conoscenza, apprendere i rispettivi gusti, scoprire le abitudini o le piccole manie di entrambi? Forse no, ma anche sì!!! Ed ecco che ora dopo ora, giorno dopo giorno, il vero carattere dei due viene alla luce, quello che sembrava un matrimonio felice si avvia a diventare una trappola “mortale”. In questo precario contesto, si inseriscono la premurosa e fin troppo presente padrona di casa, un medico dall’aspetto e dai modi ambigui, la colf un po’ tonta che forse non lo è tanto. Insomma, bastano poche battute iniziali e niente sembra più essere come appare: dietro sorrisi, carezze, sguardi languidi e premure, potrebbe nascondersi l’esatto contrario di ogni cosa. Le sorprese non tarderanno ad arrivare ed il finale sorprenderà tutti, anche e soprattutto gli spettatori.

“Torno al Teatro Manzoni di Roma – ci racconta il protagonista Edoardo Siravo – con infinita gioia in una commedia che spero accoglierà il consenso del grande pubblico e della critica. La commedia è divertente ma non punta sulla battuta bensì sull’intreccio e la storia davvero spassosa e curiosa”.



SCENE: Lollo Zollo Art

COSTUMI: Lucia Mariani



TEATRO MANZONI

DAL MARTEDI’ AL SABATO ORE 21

(SABATI DOPPIA E ANCHE L’ULTIMO GIOVEDI’ DI REPLICA DOPPIA)

VIA MONTE ZEBIO 14

ROMA



Per info: 06/3223634





