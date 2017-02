Il Signore degli Anelli - il concerto. Un'estate da Oscar quella che si preannuncia all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ad aprire la stagione estiva uno dei più celebri film della storia del cinema con l'esecuzione dal vivo della colonna sonora: si tratta de La Compagnia dell'Anello, primo capitolo della fortunata trilogia cinematografica di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli, ispirata all'omonimo fantasy epico dello scrittore e filologo inglese John Ronald Reuel Tolkien, da più di mezzo secolo in vetta alle classifiche dei libri più venduti.

Occasione da non perdere quindi il 21 e 22 giugno per tutti coloro che hanno amato le avventure di Frodo, Bilbo, Gandalf il Grigio e Sauron, oscuro Signore di Mordor.

Il film, vincitore di quattro Premi Oscar, verrà proiettato in alta definizione in lingua originale (con sottolitoli in italiano) mentre dal vivo Orchestra e Coro di Voci bianche dell'Accademia di Santa Cecilia eseguiranno la pluripremiata colonna sonora di Howard Shore.