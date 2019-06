Signatura Rerum, la mostra di Laura Niola

Appendice romana del festival Cerealia sarà la mostra di Laura Niola “Signatura Rerum”, che inaugurerà venerdi 14 giugno alle ore 18 presso lo spazio Medina di Roma (in programma fino al 20 giugno).

La questione del cibo e/o del linguaggio viene praticata da quest’artista con intensità in immagini, installazioni e interventi che negli ultimi anni rappresentano probabilmente il centro d’interesse più magnetico, su cui lei stessa ritorna con maggiore frequenza, ma con un’importante varietà di soluzioni e di accezioni. Nel suo coraggioso investimento di “questioni personali”, l’artista napoletana non fa semplicemente immagine del corpo obeso o denutrito, del pasto rifiutato o trangugiato, ma mette in scena un gioco più complesso di immaginario antropologico a partire da stereotipi.

In “Signatura Rerum” il cibo è rappresentato, inversamente alle opere del passato, non come ossessione ma come nutrimento dell’anima, cura e medicamento per il corpo. Dagli astri agli animali, dagli animali alle piante, da queste alle pietre, fino agli organi che compongono il corpo umano, esiste un legame, segnalato appunto da segni che vincolano tra loro le cose appartenenti alla stessa natura o che hanno le medesime funzioni: segni che hanno funzione di rinascita reale e positivismo della vita e che trovano spazio ed espressione in questa personale.