Venerdì 18 ottobre, presso la galleria Edarcom Europa in via Macedonia 12 a Roma, verrà inaugurata la mostra “Visioni di un altro mondo”, una doppia personale con le opere di Sigfrido Oliva e Carlo Roselli.



Entrambi gli artisti, straordinari interpreti della pittura contemporanea con oltre 40 anni di carriera al proprio attivo, trasportano lo spettatore in una realtà modificata nei colori e nelle forme creando un doppio effetto di riconoscimento e spaesamento. Sigfrido Oliva (Messina, 1942) dipinge la Roma più nota, quelle delle cupole e degli scorci del fiume Tevere, ma lo fa nebulizzando l’atmosfera in una luce dai toni opachi ed ovattati astraendo le linee in una visione onirica. Carlo Roselli (Milano, 1939), attraverso la consueta ironia e l’utilizzo di una tavolozza calda e dalle sfumature leggere, raffigura scene d’interno dove personaggi dall’aria stordita e inconsapevole popolano caffè di sapore primonovecentesco.



La mostra “Visioni di un altro mondo”, curata da Francesco Ciaffi, è visibile fino al 4 novembre ed è inserita tra gli appuntamenti della quarta edizione della Rome Art Week.



INFORMAZIONI



MOSTRA: Sigfrido Oliva / Carlo Roselli – Visioni di un altro mondo”

INAUGURAZIONE: Venerdì 18 ottobre ore 17-20

PERIODO: 18 ottobre – 4 novembre 2019

ORGANIZZAZIONE: Galleria d’Arte Edarcom Europa

INDIRIZZO: Via Macedonia, 12 – Roma

ORARIO: Ingresso libero – LUN – SAB 10,30/13,00 – 15,30/19,30

INFO: 06.7802620 – www.edarcom.it – www.romeartweek.com