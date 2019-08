Sidival Fila. La Materia Svelata, la mostra a Palazzo Merulana

Dal 6 settembre al 5 ottobre, arriva a Palazzo Merulana la mostra "Sidival Fila. La materia svelata".

Frate francescano e artista di origini brasiliane, convoglia in un’unica figura due universi che viaggiano insieme attraverso la ricerca e la creatività. Grazie all’utilizzo di tessuti, stoffe, carte storiche, fibre organiche, ricuce e ricompone spazi di materia, ora più lievi e ora più profondi.

Trama e ordito, nelle opere di Sidival Fila, prendono forma tra le pieghe e le velature delle superfici. I suoi pezzi assumono volume e consistenza negli spazi dedicati alla mostra: il percorso si sviluppa a partire dalla Sala delle Sculture al piano terra, prosegue al secondo piano, dove sono presenti quattro installazioni in dialogo con la collezione permanente Elena e Claudio Cerasi e si conclude al terzo piano, interamente dedicato all’artista e al suo progetto espositivo.

Come dichiara l’autore, ‘tramare’ e ‘ordire’, attraverso un processo di restituzione della materia alla vita che viene così rigenerata, assumono una forma di riscatto.

Tutte le informazioni sulla mostra

Modalità di visita della mostra

Orario: tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20

Martedì chiuso

Biglietto di ingresso: intero euro 10.00 | ridotto euro 8.00 (giovani under 27, adulti over 65, insegnanti in attività, appartenenti a gruppi convenzionati, possesori di carta x 2)

Gratuito bambini under 7, un insegnante ogni 10 studenti, un accompagnatore ogni 10 persone, disabile con accompagnatore)

Gruppi: ridotto euro 8.00 a persona | prenotazione obbligatoria per gruppi euro 30,00

Scuole: ridotto euro 6.00 per studente | prenotazione obbligatoria per gruppo classe euro 20,00



Info e prenotazioni 0639967800 | online

Visite didattiche alla mostra

Domenica 8 settembre, ore 11.00

Domenica 22 settembre, ore 11.00



Modalità di partecipazione

Intero euro 5.00 + biglietto di ingresso alla mostra

Ridotto euro 4.00 per possessori della Palazzo Merulana Pass (accesso alla mostra gratuito)

Didattica su prenotazione per gruppi e scuole € 100.00

Prenotazione consigliata fino a esaurimentoposti al numero +39.06.399.67.800 e online