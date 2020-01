Sicuro azzardo al Teatro Portaportese

SICURO AZZARDO scritto e diretto Davide Colavini

musiche Luca Maciacchini

luci e audio Luca Ghezzi

organizzazione Dario onofrio

produzione PICCOLO TEATRO PRATICO

da un’idea di Giovanna Rotondo



Il 10 febbraio approda al Teatro Portaportese l’attualissimo spettacolo sulla ludocrazia in Italia “Sicuro Azzardo” di e con Davide Colavini

Come nasce la ludopatia? E come fa una persona a diventare dipendente dal gioco d’azzardo? Demetrio Cabrini è un trentenne di buona famiglia che ama il suo lavoro e che, grazie alla tecnologia della sua generazione, ha creato un podcast (un programma replicabile sul web) di successo.

Una persona apparentemente lontano da questo fenomeno. Eppure una difficoltà incontrata, un’attesa disillusa, un errore di valutazione portano Demetrio ad entrare in crisi con se stesso e con le persone che gli stanno vicino. Comincia a passare sempre più tempo al bar e,

per caso, inizia a giocare alle slot machine. Più i problemi aumentano, più il gioco è l’unica cosa in grado di calmarlo. Lentamente cade

nell’oblio del gioco, fino a che non acquisisce la consapevolezza di ciò che questa ossessione porta. Un viaggio che ci porterà a scoprire

che il gioco d’azzardo è sempre stato presente nelle nostre esperienze di vita: dal bar al gioco online, fino a ricordare una romantica schedina del Totocalcio. Un fenomeno “legalizzato” dove chi riesce a uscirne compie un vero e proprio viaggio dell’eroe. Uno spettacolo dalla narrazione attuale, fresca, a tratti musicata, che porta a valutare una riflessione sul tema. Riuscirà Demetrio Cabrini a riprendersi la sua vita? E come poi?



