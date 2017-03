Sick 4 Milk + Anonimi per Amnesty International live @ Foolick

Amnesty International - Italia ed il Gruppo 015 di Roma presentano... ► Sick 4 Milk + ANONiMi live @Foollyk! ◀ Dall' 8 al 12 Marzo ricorre uno dei "momenti gialli" di Amnesty International, pochi giorni l'anno in cui è possibile fare attività di raccolta fondi. E come farla al meglio se non con un concerto? Giovedì 9 Marzo, al Foollyck, avrete, oltre alla possibilità di ascoltare Sick e Anonimi, l'occasione di contribuire in maniera tangibile alla causa di Amnesty International - Italia. ♀ "Per le Donne che hanno Coraggio" ♀ La raccolta fondi di questi giorni è simboleggiata da cinque donne che si sono contraddistinte per la lotta in favore dei diritti sociali. Non solo quelli femminili, ma quelli universali, di tutti e tutte noi. Schiodatevi dai divani e venite a prendere una birra "equa e solidale", a ballare un po' di folk, ma soprattutto a dare il vostro sostegno a queste splendide iniziative benefiche. ---------------------------------------------------------------------- Start: 21.30 Ingresso: Offerta per Amnesty a partire da 3e (tessera loale inclusa!) -> tutto l'incasso della porta sarà devoluto!!