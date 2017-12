Si, viaggiare...tributo a Lucio Battisti

SABATO 16 DICEMBRE ore 21



al "MAMELI 27"

(Via G. Mameli, 27 - ROMA, Trastevere)





"Si, viaggiare..."



Concerto - tributo a LUCIO BATTISTI



con:



ROBERTO PETRUCCIO

(Voce, pianoforte, tastiere e chitarra)



QUESTIONE DI PROSPETTIVA

Paola Antonelli (Voce)

Fabio Pratesi (Chitarra)

Paolo Persico (Percussioni)

Fabio Bettini (Flauto)



DANIELE SAVELLI

(Voce e chitarra)



Ospiti:



Licia Benedetti (Voce)

Claudio Pirona (chitarra)





Il suo canto libero a più voci, per rivivere la musica sempre vera di Lucio



Ingresso con aperitivo (ore 20): 15 Euro





Anche durante l'evento sarà possibile gustare le preparazioni del Mameli: i buonissimi medaglioni, i dolci, un primo piatto o il tagliere. Il tutto accompagnato dalle Birra artigianale Mustacanus , oltre alle "classiche", e a tante altre bibite o vini.



Posti a sedere limitati - Vivamente consigliata la prenotazione





Info e prenotazioni:



Tel. 328 6103675 (anche sms) - 06 89018978



E-mail: caffe.mameli27@gmail.com



messaggistica pagina fb



https://www.facebook.com/mameli27/





