Si dice (e si pensa) "grazie": letture animate e laboratori per bambini

Secondo appuntamento dell'Associazione In-Itinere per il ciclo "Lib(e)riamoci" - letture animate, discussioni filosofiche e laboratori creativi dedicati ai bambini dai 5 anni in su - presso la libreria "A tutto libro" di Monte Mario. Questa volta ci si interrogherà su cosa sappiano veramente i bambini della parola GRAZIE. E’ solo la parolina “magica” che fa ottenere favori e giocattoli dai grandi?

Per una volta i piccoli partecipanti a questo laboratorio non saranno obbligati a dirla, ma saranno invitati a PENSARLA. Dopo la lettura animata de “Le fate insegnano la gratitudine” si ragionerà insieme sull'enorme significato di questa combinazione di 6 lettere e se ne disegneranno le personalissime interpretazioni per decorare il “barattolo della gratitudine”.

Con il riciclo di barattoli di tetrapak e vari altri materiali decorativi a disposizione si può infatti dar vita ad un gioco da fare insieme a tutta la famiglia! Ogni sera i bimbi potranno divertirsi a scrivere/disegnare i propri biglietti e a raccogliere quelli degli altri componenti della famiglia con la descrizione dell’evento migliore capitato nella giornata: l’unica regola sarà, quindi, ripercorrere tutti gli episodi positivi accaduti. E una volta riempito? Rileggere i bigliettini scalderà il cuore di tutti e regalerà la consapevolezza che nella vita ci sia stato fatto ogni giorno dono di qualcosa che da soli non avremmo saputo creare.



Prenotazione richiesta entro Venerdì 22 Novembre, scrivendo un'email a:

initinere.scoprirepercorrendo@gmail.com



Associazione di Promozione Sociale "In-Itinere"

Info: www.facebook.com/initinere.scoprirepercorrendo