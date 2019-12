Showcooking con il cast di "Belle ripiene" a Castel Romano

Un evento a dir poco gustoso, quello che si preannuncia domenica 5 gennaio a Castel Romano Designer Outlet. Le quattro straordinarie protagoniste di ‘Belle Ripiene’, Tosca D’Aquino, Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo saranno in piazza del Colosseo (meglio nota come piazza dell’Elefante) alle ore 12.00 per uno speciale showcooking, durante il quale prepareranno in diretta il loro leggendario Scrigno Belle Ripiene, uno speciale raviolone che “runisce” quattro specialità delle zone d’origine delle attrici: cime di rapa (Puglia) guanciale croccante (Lazio), pomodoro pinnolo confit (Campania) e fonduta di stracchino (Lombardia).

Dopo il grande successo della scorsa stagione, lo spettacolo diretto da Massimo Romeo Piparo e prodotto da Il Sistina è attualmente in tournée per tutta Italia e sarà a Roma dal 21 al 26 gennaio 2020. Un divertente spaccato di vita femminile dove le donne raccontano sè stesse e il rapporto con gli uomini, senza ovviamente dimenticare l’altra loro grande passione, il cibo. Sul palcoscenico, cucina e fornelli sono reali e le attrici preparano in diretta quello che poi diventerà un gustoso assaggio per il pubblico.

Chi sarà a Castel Romano Designer Outlet il 5 gennaio, approfittando della prima domenica di saldi, potrà ritirare lo speciale coupon che darà diritto a riduzioni sul prezzo del biglietto di ‘Belle Ripiene’ al Teatro Sistina.

L’evento dedicato a ‘Belle ripiene’ è la prima tappa ufficiale della partnership tra Castel Romano Designer Outlet il Teatro Sistina, che prevede altre divertenti sorprese presso il Centro McAtrthurGlen e vantaggi speciali per il pubblico delle due realtà romane.