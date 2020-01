Showcase, mostra di artisti di talento provenienti da tutto il mondo

SHOWCASE

Ricevimento: Lunedì 13, ore 13, solo su invito

13 – 31 Gennaio, 2020



Rossocinabro è orgoglioso di rappresentare artisti di talento provenienti da tutto il mondo. I diversi media, stili e temi delle opere d'arte, combinati con i diversi background degli artisti stessi, assicurano che ogni mostra sia stimolante ed eccitante.

Le opere presentate spaziano dalla pittura, alla fotografia, alla scultura e alla tecnica mista. Molte sono opere inedite, presentate per la prima volta al pubblico romano in occasione di questa mostra collettiva. Siamo pienamente convinti che l'arte e la cultura migliorino le nostre vite, abbiano la capacità di dare un senso alla nostra esperienza ed entrino in empatia con gli altri. Perché l'arte non è solo per quelli che la fanno!

Visita la mostra e per maggiori informazioni sugli artisti presenti ti rimandiamo al sito rossocinabro.com



Lavori recenti di: Adda Florie, Janice Alamanou, Brian Avadka Colez, Marco Azario, Frank Briffa, Udi Cassirer, Wendy Cohen, Benny De Grove, Onno Dröge, Judy Filipich, Stephan Fischnaller, Mark Goodwin, Yvon Jolivet, Heidi Kaas, Ksenia Koloskova, Karl Weiming Lu, M., Yellena Mazin, Bianca Neagu, Ann Palmer, Ludwika Pilat, Sal Ponce Enrile, Irena Procházková, Rapisarda Daniela, Anna Reber, Joakim Sederholm, Merja Simberg, Christine Stettner, Taka & Megu, Petra Tiemann, HowardArthur Tweedie, Astrid Ufkes, Katja van de Bogaert, Stéphane Vereecken, Diana Wahlborg, Xingzi, Mike Yang



Curatore: Joe Hansen



Rossocinabro

Via Raffaele Cadorna, 28

00187 Roma



Ricevimento: lunedì 13 gennaio dalle 13

Orario apertura: da lun a ven 11-18

Visita: rossocinabro.com

https://www.rossocinabro.com/exhibitions/exhibitions_2020/192_showcase.htm

img: Thirty Birds (si morgh) no. IV mixed media on paper 25 x 25 cm 2019 (Bird series) by Mehdi Oveisi