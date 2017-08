Shots Night: la pazza notte dell'E42

All'E42 torna la Shots Night: una seconda invasione di shots per tutta la notte. Shots from the List: 3€ (tutta la notte). Dall'1 alle 2: OPEN BAR SHOTS (dalla lista).

Questa la Shots List dell'E42: E42 Shot, Mare de Cuba, Pantera Rosa, Midori Sour, Sweet Sofia, Passoa Sour, Screwdriver, Blue Lagoon, Orgasmo, Cervelletto Fragola, Cervelletto Cocco, Cervelletto Melograno e molti altri.

CLUB starts at 00.00

Soundtrack: Hip Hop - Reggaeton - Summer Hits

Admission in lista:

- omaggio donna (entro l'1.00)

- 10€ con drink uomo

Fuori lista:

15€ uomo w/drink

10€ donna w/drink