La house sensuale di Shonky al Circolo degli Illuminati

Sabato 3 marzo la rassegna Minù porta al Circolo degli Illuminati la house sensuale Shonky. Dopo essersi laureato in matematica, il francese ha deciso di abbandonarsi alla musica diventando però uno dei membri del celebre trio Apollonia, uno dei progetti più esplosivi e famosi in questo genere.

Allievo della house in stile californiano di Dan Ghenacia, Shonky è stato proprio scoperto dal “Kingpin of Paris”: “Era un talento naturale, sono sicuro che quando farà qualcosa davvero serio sarà perfetto. Così è stato: il suo primo lavoro “Olympia”, uscito su “Freak ‘n Chic” racchiude una carica sensuale, oscura e sinuosa.

Dopo aver pubblicato diversi Ep su etichette come la Crosstown Rebels, Shonky sforna il suo grande successo: “Le Velour” che diventa una hit internazionale sui cui stelle come Delano Smith e i Martinez Brothers realizzano dei remix altrettanto celebri.

Negli ultimi anni ha fondato insieme a Dan Ghenacia e Dyed Soundorom il progetto Apollonia: un triplo back to back che realizza set rigorosamente in vinile che è richiesto nei maggiori party del mondo e che offre un’attività discografica di primo livello nel circuito house internazionale.

Ore: 23:00

BIGLIETTI: 10 euro

