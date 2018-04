Shine on ! The Pink Floyd Opera al Teatro Olimpico

☆ Shine on ! The Pink Floyd Opera

Lo spettacolo di rock-art dell'anno in scena al Teatro Olimpico di Roma, Domenica 22 Aprile 2018 ☆

Dopo il grande successo dello scorso anno con Obscured by Clouds, gli Animals Pink Floyd, l’acclamato tributo romano alla mitica band inglese, mette in scena uno spettacolo unico.

Shine on! The Pink Floyd Opera, racconta l’evoluzione dei Pink Floyd dal 1967 ad oggi.

L’epopea di una band che ha cambiato per sempre la storia del rock ed ha segnato i tempi, verrà ripercorsa dagli Animals Pink Floyd in un’indimenticabile esperienza di rock-art, che coniuga musica live con più di 2 ore di concerto, performance teatrali, coreografie di danza eseguite dalla compagnia “Momento Danza” a cura di Fabio Massimo Casavecchia.

Line Up Band :

Aldo Recalchi : Basso e Voce

Andrea Codispoti : Chitarre e Voce

Mauro Miccoli : Chitarre

Daniele Sorrenti : Tastiere

Rino Amato : Tastiere

Fausto Casara : Batteria

Elena Cherubini : Voce

Daria Simonetti : Voce

Giorgia Corsi : Voce

Emanuele Barco : Chitarre

Ivo Mileto : Basso

Fabio Mancano : Sax



Info e biglietteria : 06.3265991-biglietti@teatroolimpico.it

www.teatroolimpico.it