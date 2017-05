Shilling Ostia Inaugurazione estiva 2017

Giovedi 1 giugno e sabato 3 giugno sono le date ufficiali delle grandi inaugurazioni estive dello Shilling di Ostia.

Dalle 21.00 buffet apericena ,live music e discoteca magistralmente mixata da dj andrea torre per partecipare agli eventi in programma e' necessario prenotarsi in lista o riservare un tavolo prenotazioni e info al 3381128328 ivan anche tramite messaggistica whats app. ingresso dalle 21.00