Il tetto di Feria suona electro: ci sono gli Shijo X

The Rooftop Concert. Il tetto di Feria suona electro ogni mercoledì. Il 6 settembre spazio agli Shijo X.

Gli Shijo X

Gli Shijo X nascono nel 2009 come duo composto da Davide Verticelli e Laura Sinigaglia. Nell’aprile 2010 si aggiungono alla band un basso e una batteria. L’esperimento del quartetto funziona bene e dopo diverse collaborazioni la formazione si stabilizza con Federico Fazia al basso e Federico Adriani alla batteria.

I numerosi concerti che la band colleziona in Italia, li porta ad aprire concerti di importanti artisti italiani, come ad esempio Brunori sas, Afterhours e Marta sui Tubi.

Lo stile, sempre molto personale e sperimentale, si allontana dai canoni trip hop del secondo album per delineare ancor di più una cifra stilistica forte e definita. La prima collaborazione che il gruppo stringe per il nuovo lavoro è con Simone Brillarelli e Jonathan Calugi per la realizzazione del video del primo singolo estratto dall’album, “Spiral” . Segue poi il riuscitissimo remix di Beatrice Antolini di “Spiral”, che ne accentua gli aspetti più acidi e spigolosi.



Mercoledì 6 settembre ore 21.30 SHIJO X

Terrazza aperta dalle 18.30. Inizio concerto h. 21.30. Prima e dopo L2 Djset.

Ingresso gratuito.