Shhh non lo dire a nessuno: fiaba distorta di una principessa moderna

Shhh non lo dire a nessuno al Roma Fringe Festival. Shhh non lo dire a nessuno è la fiaba distorta di una principessa moderna, come suggerisce il sottotitolo. Un anno; il 1990. Nasce la principessa della nostra fiaba. Nello stesso anno si giocano i Mondiali, vince la Germania dell’Ovest.

In questa fiaba distorta la principessa è risentita per il modo in cui  stata organizzata la sua storia e chiede spiegazioni circa alcune scelte prese.

Shhh non lo dire a nessuno: “dialogo” a senso unico

Si sviluppa un “dialogo” a senso unico, surreale e ironico, che riflette in maniera critica e sarcastica sull’attuale stato delle cose. A confronto i ragazzi degli anni ’90 con la generazione dei padri e delle madri cercando di capire, con l’occhio ingenuo che solo una principessa della Disney può˜ avere, quanto questa continua evoluzione li stia sostenendo o comprimendo.

A far da guida una bambina normale con la sua famiglia, le sue credenze, le prime volte, le rivelazioni. Attraverso sfide, prove, antagonisti cattivi, mostri, formule magiche, l’eroina della pièce attraverseràˆ con coraggio gli ultimi anni del ‘900.

Come ogni Principessa che si rispetti, ad accompagnarla nel suo viaggio, il fidato Aiutante Magico cantautore Nico Maraja, che non solo sosterrˆà e aiuteràˆ la protagonista ma l’ammonirˆà, impersonando la voce della coscienza che cerca di orientare le scelte della principessa. Sarˆà anche il musicista che renderˆà l’atmosfera incantevole, con canzoni anni ’90 e musiche originali.