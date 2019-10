SHERLOCK HOLMES E LA SOLUZIONE DEI MISTERI MISTERIOSI

Spettacolo per bambini e ragazzi

Adattamento e Regia di Matteo Montaperto



Domenica 10 Novembre ore 15:00

(inizio spettacolo ore 15:30)

Per info, prenotazioni e abbonamenti chiama la biglietteria al numero 0655340226 o al 3711793181



Londra 2017, Baker Street. Mary, una giovane ragazza, riceve per posta un pacco misterioso contenente delle lettere scritte a mano e legate, fra loro, da un filo rosso di seta. Incuriosita, decide di iniziare a leggere i manoscritti e scopre con grande sorpresa che la mittente è Mrs Mary Morstan: la sua bisnonna. Realizza in poco tempo che le storie bizzarre che aveva tante volte sentito su quella curiosa vecchietta erano vere! Più di un secolo prima, infatti, proprio nell'appartamento di Mary abitava l'investigatore più famoso di tutti i tempi, un vero e proprio genio degli enigmi e dei travestimenti: il suo nome era Sherlock Holmes. La vicenda si sposta quindi nella nebbiosa Londra di fine Ottocento. L'investigatore fa conoscenza del suo fedele assistente Watson e i due, divenuti amici inseparabili, si trovano ad affrontare il cattivo più cattivo di tutti, lo scienziato pazzo Moriarty, che li metterà sotto scacco a suon di indovinelli diabolici. Ma Sherlock è un osservatore attento e vede indizi dove un occhio allenato potrebbe vedere soltanto un “pubblico in sala”. Colpi di scena, geniali espedienti e gags esilaranti, condurranno lo spettatore nelle indagini, divertenti e argute, del nostro Holmes, fino alla scoperta della verità.



Cast

Adattamento e Regìa Matteo Montaperto

con Alessia Francescangeli, Riccardo Giacomini e Guido Goitre



Scene Sandro Ippolito

Costumi Lucia Mirabile