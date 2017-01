Francesco Mandelli e Federico Russo: Shazami in concerto - Radio Sonica presenta SHAZAMI in concerto: Francesco Mandelli e Federico Russo

giovedì 12 Gennaio alle 21.30 al Lanificio159 di via Di Pietralata 159A. A seguire Dj Set SuperSonica.

Gli Shazami sono un duo di musicisti con apparentemente niente da dire, infatti fanno solo canzoni altrui. I fratelli Shazamo, Jushua Shazamo e Sasha Shazamo, si accorgono di essere fratelli nel 2013. Si conoscevano da anni, ma non avevano mai saputo di essere tali fino al momento in cui un giorno di primavera di quell’anno. Così nascevano gli Shazami.

Gli Shazami propongono una miscela di hits e pezzi sconosciuti dell’indie anglofono tra gli anni 90 e i primi anni 10, le eseguono strippandole down, ovvero riducendole all’ossatura, utilizzando solo una chitarra acustica e le loro due voci che si impastano insieme tra loro.

La loro selezione musicale comprende pezzi come Human dei The Killers, Suck it and see degli Arctic Monkeys, Kids degli MGMT, e altri pezzi di cui non possiamo rivelare il nome.

Info ingresso e riduzioni concerto Shazami

Biglietto intero 7 € / Riduzione Lista Lanificio 5€ / L’iscrizione in lista chiude alle h. 16.30 del 12 gennaio. NB l’iscrizione in lista NON garantisce l’ingresso in sala, consentito fino al raggiungimento del limite massimo di capienza. Il locale si riserva il diritto di selezione alla porta.