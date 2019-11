Shake in Comedy" è un'immersione assurda e pop nel mondo shakespeariano, una visione parodistica e grottesca di tanti testi del bardo. Lo scopo è divertire il pubblico, interagire con loro e renderli protagonisti assoluti per tutta la durata della commedia abbattendo la 4 parete.



Tre attori folli alla ricerca del vecchio e sano classico, in qualche modo cercano di portare il pubblico sulla retta via, quella del grande William unica strada verso la salvezza in opposizione alla sciatteria e al pressappochismo della nostra epoca, ma la loro goffaggine, le liti e gli errori trasformeranno questa loro impresa in una tragedia per loro e in una serata ricca di risate per il pubblico!



Regia di Leonardo Buttaroni



Con

Alessandro Bevilacqua

Christian Galizia

Ermenegildo Marciante



Venerdì 15 e Sabato 16 novembre ore 21.00 e domenica 17 novembre ore 17.30

Teatro IF, via Nomentana 1018 – Roma

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: 342.6864372 (anche sms e whatsapp) o prenotazioni@teatroif.it

Parcheggio gratuito in Via Gennaro Righelli 78