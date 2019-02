Shade in concerto all'Orion Club

Dopo il successo ottenuto, in coppia con Federica Carta, alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, Shade è pronto per approdare a Roma con 'Shade in Live - Welcome to the show' per la gioia dei suoi fans.

L’appuntamento è previsto per il prossimo 18 maggio all’Orion Club di Ciampino alle 21,30.

Apertura porte alle ore 20,30. Inizio concerto alle ore 21,30.

Prezzo biglietti:

20 euro

40 euro Vip ticket (entrata alle 19, soundcheck e prive)

Biglietti su ticketone.it