Sguardi alla RBN arte

Sabato 16 febbraio 2019 alle ore 17:00, in Via Gaetano Casati 27 si inaugura un affascinante evento artistico di pittura, scultura, fotografia poesia dal titolo "SGUARDI".



La mostra potrà essere visitata dal 16 al 23 febbraio (festivi esclusi) dalle 17:00 alle 19:00.



Mauro Rubini e Tiziana Bartolini, direttori artistici del nuovissimo luogo espositivo RBN arte, spazio dedicato all'innovazione, al design ed all'arte pensano, presentano e partecipano ala mostra di arti visive SGUARDI.





Arti grafiche e rime poetiche per raccontare la seduzione di uno sguardo, anzi tanti sguardi, tante storie.



Tele, sculture, fotografie e poesie per narrare persone, genti del mondo, per cogliere e fissare sensazioni, sentimenti ed emozioni.



La mostra , non una semplice carrellata di foto e dipinti, ma uno spettacolo di immagini e parole, in cui sono protagonisti ritratti, volti e molti occhi che speriamo innescheranno negli spettatori una scintilla di intima ed affascinante bellezza.





Mauro Rubini



CONTATTI

Email : rbn.arte@gmail.com

Cellulare : 3405434397