Sgombro il varietà tragicomico torna venerdì 15 febbraio al Nuovo Cinema Palazzo, nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Sgombro unisce il varietà stile classico alla sperimentazione con un gruppo di artisti che spazia dai burattini alla prosa, passando per il teatro canzone e la performance.



Un presentatore e un pianoforte fanno da cornice al susseguirsi di interventi da dieci minuti l’uno. I pezzi sempre nuovi e gli ospiti sempre diversi rendono lo spettacolo ogni volta unico e irripetibile.

All’appuntamento di venerdì 15 febbraio si esibiranno: Nano Egidio, Giovan Bartolo Botta, Davide Grillo, Gioia Salvatori, Ivan Talarico, Valerio Lundini, Priscilla Bei, Lo Sgargabonzi e Davide Di Rosolini .





Il collettivo Sgombro è composto da Ivan Talarico (cantautore, vincitore come Miglior Testo a Musicultura 2015, ospite al Premio Tenco 2016); Daniele Parisi (attore, Miglior Attore Emergente Venezia 2016, miglior attore al Festival di Montecarlo 2017), Claudio Morici (scrittore di romanzi, Bompiani, E/O e autore di reading teatrali), Il Nano Egidio (Marco Ceccotti, Simona Oppedisano e Francesco Picciotti vincitori del premio Esplorare lo spazio organizzato da Factory-Spazio Giovane di Roma Capitale 2013, premio della critica Martelive 2015), Davide Grillo (attore e autore), Gioia Salvatori (attrice e autrice teatrale e cantante), Giovan Bartolo Botta (attore e autore Miglior attore e premio della critica a Roma Fringe Festival 2016).



Sgombro va in scena dal 2016, vanta numerosi sold out di pubblico e la partecipazione di cantautori e attori, tra gli altri: Filippo Gatti, Andrea Cosentino, Giacomo Ciarrapico, Lucio Leoni, Mimosa Campironi e Francesco Forni.



Prossimi appuntamenti: 8 marzo, 12 aprile, 17 maggio 2019.