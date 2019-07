Matteo Rovere, Daniele Luchetti e Sergio Rubini alla terza edizione di “Sgarbatellum”

Al via il prossimo 29 luglio, presso l’Arena Cinematografica Garbatella, la terza edizione di “Sgarbatellum – Conversazioni irriverenti tra addetti ai lavori per chi il cinema lo ama, lo fa, o lo vuole fare”

Sette serate di dibattiti, incontri, confronti con il pubblico e la proiezione dei titoli di successo dell’ultima stagione cinematografica. Si inizia il 29 luglio con la proiezione del film “Il bene mio” alla presenza dell’attrice Teresa Saponaro, in cui uno straordinario Sergio Rubini, legato al ricordo della moglie scomparsa è l’unico rimasto a custodire la memoria di un paesino distrutto dal terremoto. Si prosegue il giorno 30 con la proiezione del film “Momenti di Trascurabile Felicità” alla presenza del regista Daniele Luchetti. Il 31 luglio sarà la volta del film “Dieci giorni senza mamma” in presenza del musicista Andrea Farri autore delle musiche di grandi pellicole tra cui Il Primo Re, Croce e Delizia, Veloce come il vento. Il 1 agosto sarà la volta di “Ricordi?”, poetica pellicola di Valerio Mieli ed incontro con la montatrice Desideria Rayner, il 2 agosto verrà proiettato “Croce e delizia” in presenza dell’attore Filippo Scicchitano , si prosegue il 3 agosto con la proiezione de “Il Grande Spirito” ed incontro con il regista e attore Sergio Rubini, per concludere il 4 agosto con la proiezione de “Il Primo Re” in presenza del regista Matteo Rovere.

Tutti i dibattiti saranno moderati dal regista Alessandro Piva, curatore della Rassegna.

Gli incontri, come già gli scorsi anni, saranno una vera e propria dichiarazione d’amore alla settima arte: verranno approfonditi i temi dei film in programmazione, ma al centro delle conversazioni vi sarà il cinema in senso più ampio; si parlerà delle gioie e delle fatiche che dispensa, del rapporto tra pubblico e opera cinematografica, delle prospettive future.

“Sono contento di poter chiamare colleghi e amici nuovamente alla Garbatella per discutere in maniera informale di cinema” – ha dichiarato Alessandro Piva - “È un modo per rimettere in ordine i pensieri, per cogliere gli umori degli addetti ai lavori e soprattutto un modo per tenere vivo il rapporto con chi ama il cinema e lo fruisce in maniera reale recandosi in sala e vera ragione sociale di noi addetti ai lavori: il pubblico. Dopo il successo del suo esordio nell'estate 2017 siamo giunti alla terza edizione di quello che è destinato a diventare uno degli appuntamenti di approfondimento sulla settima arte più interessanti della stagione estiva romana”.



Questa iniziativa dell’Arena Garbatella fa parte del programma dell’ Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con la SIAE.



PROGRAMMA SGARBATELLUM 2019:

lunedì 29 luglio h. 21.30

Proiezione del film “Il bene mio” - con l’attrice Teresa Saponangelo



martedì 30 luglio h. 21.30

Proiezione del film “Momenti di trascurabile felicità” - con il regista Daniele Luchetti



mercoledì 31 luglio h. 21.30

Proiezione del film “Dieci giorni senza mamma” - con il musicista Andrea Farri



giovedì 1 agosto h. 21:30

Proiezione del film “Ricordi?” - con la montatrice Desideria Rayner



venerdì 2 agosto h. 21:30

Proiezione del film “Croce e delizia” - con l’attore Filippo Scicchitano



sabato 3 agosto h. 21:30

Proiezione del film “Il grande spirito” - con il regista e attore Sergio Rubini



domenica 4 agosto h. 21:30

Proiezione del film “Il primo re” - con il regista Matteo Rovere



ARENA GARBATELLA

PARCO MAURIZIO ARENA – CON ACCESSO DA PIAZZA BENEDETTO BRIN

INGRESSO INTERO € 6 – RIDOTTO € 5 – ABBONAMENTO DAL 29 LUGLIO AL 4 AGOSTO € 20 SCRIVETE A : info@olivud.com

INFOLINE 348.3815417

