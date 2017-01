I successi pop invadono Trastevere: Sgamyx a Magazzino 33

Sabato 7 Gennaio a Magazzino 33 (Zona Trastevere) arrivano gli Sgamyx. Gli Sgamyx sono un trio acustico formato da Mara Graziano (Cajon), Nico Schiano (Tastiera) ed Ambra Pellegrini (Voce).

Dopo due anni passati a suonare in diversi locali di Roma (Contestaccio, BARsOnicA, Il Gazebo) decidono di ampliare il repertorio per poter suonare anche nei club più lussuosi della capitale (tra cui Club Derrière, Barrique 61 e Beerhouse Merulana). Sono stati concorrenti del Gay Village Academy 2016, fino alla semifinale.

Gli Sgamyx ripropongono in chiave acustica i maggiori successi pop (Lady Gaga, Rihanna, Nicki Minaj, Kesha, Will I Am), soul (Tina Turner, Lauryn Hill) e Rock (Blondie, Patty Smith) e Rock Alternative ( Palcebo, Kate Bush, The Cure, Lorde).

Free Entry

h 19

Live starts @ h 22.30