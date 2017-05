Sfera Ebbasta e Samuel Heron a Ballroom 2017

È il suono delle giovani generazioni che hanno contaminato rap ed elettronica, il manifesto stradaiolo dell’Italia anni 2010, il linguaggio in codice di una tribù sempre più estesa e ramificata: è la trap, e questi sono i loro eroi.

SFERA EBBASTA/ SAMUEL HERON. Se c’è un nome che quasi da solo incarna lo spirito, il suono, lo stesso immaginario della scena trap italiana, questo è Sfera Ebbasta. Dalle prime prove assieme al produttore Charlie Charles, alla firma per una major come Universal, il rapper milanese ha coniato uno stile che ha fatto scuola ed è oggi saldamente nell’olimpo del nuovo rap in italiano.

Insieme a lui, sul palco di BALLROOM 2017 un altro attore di questa scena in vertiginosa crescita: originario di La Spezia e già metà del duo Bushwaka, è Samuel Heron, tra i più originali nomi della scena, anche per via di una profonda passione per il soul, che lo rende un caso a parte nel panorama italorap.