Sex & Equivoci al Teatro degli Audaci

“SEX&EQUIVOCI” scritto e diretto da Danila Stalteri

con Danila Stalteri, Fabio Farronato, Paolo Cutroni, Veronica Rivolta, Pierfrancesco Pesci, Concetta Di Cristofaro e Alessandra Trapasso

regia Danila Stalteri



"Sex & equiVOCI" è un esilarante triangolo amoroso.

La commedia è ambientata in un palazzo in un quartiere popolare di Roma. Al primo piano abita Amalia (Danila Stalteri), una simpatica ex ragazza di borgata che lavora da casa come operatrice di un call center erotico. Convive con Alfonso, detto Fonzie, prestante meccanico ciociaro nonché ex aspirante attore dal carattere irrequieto.

Al piano di sotto, in uno spoglio seminterrato c’è Nando, timido cinquantenne disoccupato che vive ancora con sua madre, arzilla portiera del palazzo.

Sembrano due vite destinate a scorrere parallelamente senza incontrarsi mai, quelle di Amalia e Nando; ma il destino a volte prende percorsi inaspettati...