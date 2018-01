Seviloa in concerto al Mameli27

Venerdì 2 FEBBRAIO alle 21.00



al "MAMELI 27" (Via G. Mameli, 27 - ROMA, Trastevere)



"VOODOO BLACK MAGIC" - Rock Blues



Concerto dei SEVILOA, per ascoltare il ritmo del Rock Blues delle più famose canzoni, da "Love is a lie" (Beth Hart) a "Hoochie Coochie Gal" (Etta James), passando per "The trill is gone" (Tracy Chapman / BB King) a "Every day I have the Blues" (Eric clapton) fino a "Close to my fire" (Hart / Bonamassa) e tanti altri successi...



Ingresso 10 euro



Posti a sedere limitati - Vivamente consigliata la prenotazione



Durante l'evento sarà possibile gustare i buonissimi medaglioni del Mameli27, un primo piatto, i dolci, la Birra artigianale Mustacanus, oltre alle "classiche", e a tante altre bibite o vini, alla carta.





PER INFO E PRENOTAZIONI

3286103675 - 0689018978



SeviLoa è un power trio che presenta un repertorio di cover di stampo rock blues. In questo progetto confluiscono la passione per gli arrangiamenti un po’ retro della cantante e batterista Valentina, ma anche la passione per un certo tipo di ruvidità timbrica tipica degli anni novanta. Il risultato è un rock blues crudo e diretto, musicalmente molto affine alle ultime tendenze della musica popolare d’oltre oceano: Gary Clark jr, Doyle Bramhall II, Jonny Lang, Beth Hart giusto per citarne qualcuno.